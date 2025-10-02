Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt Stellung am Mittag

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 108,20 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 108,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 109,80 EUR aus. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,00 EUR. Bei 108,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.250 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,00 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,84 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

