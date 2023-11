Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 70,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,5 Prozent auf 70,86 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 71,94 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,20 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.097 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 5,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 65,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,53 EUR an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

