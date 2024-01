Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Nemetschek SE

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 75,76 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 75,76 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,36 EUR ab. Mit einem Wert von 76,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.362 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,86 EUR am 25.01.2023. Mit einem Kursverlust von 38,15 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 202,78 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

