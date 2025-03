Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 114,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 114,30 EUR zu. Bei 115,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 112,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36.550 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,62 Prozent.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,535 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent auf 253,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,53 EUR je Aktie.

