Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 113,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 113,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 113,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.536 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 125,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 9,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 30,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,535 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 219,84 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

