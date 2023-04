Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Montagmittag ins Minus

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 62,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,66 EUR aus. Bei 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.746 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,78 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 46,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 17.03.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 203,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 187,90 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nemetschek SE am 27.04.2023 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Bildquellen: Nemetschek Group