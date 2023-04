Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 63,04 EUR

Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 64,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 62,66 EUR. Mit einem Wert von 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 67.768 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 94,78 EUR. Gewinne von 33,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 17.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,33 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 203,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,04 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

