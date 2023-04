Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,88 EUR. Mit einem Wert von 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.568 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 94,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 48,71 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 17.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 203,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 187,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Nemetschek SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,27 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

