Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 87,35 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 87,35 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,80 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.547 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 93,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit Abgaben von 36,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,475 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,450 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 84,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,67 EUR – ein Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Nemetschek SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

