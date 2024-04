Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 87,20 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 87,20 EUR nach. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 86,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.401 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 36,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,475 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 84,88 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,67 EUR im Vergleich zu 203,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,62 EUR je Aktie belaufen.



