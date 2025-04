Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 104,80 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,2 Prozent auf 104,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 103,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,90 EUR. Bisher wurden heute 42.223 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 79,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 32,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,624 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 14.03.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Am 06.05.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

