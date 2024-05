Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 82,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:49 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 82,80 EUR. Bei 83,15 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 80,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 33.014 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 49,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX