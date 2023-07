Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 65,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 65,36 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 64,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.285 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Gewinne von 15,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,97 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

