Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 67,96 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 67,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 67,90 EUR. Bei 68,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.388 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach oben. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 42,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 58,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,97 EUR an.

Am 27.04.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 192,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

