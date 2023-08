Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nemetschek SE

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 65,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 65,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.404 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,79 Prozent auf 207,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

