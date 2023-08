Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 65,22 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 65,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,60 EUR. Bei 64,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.734 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 15,49 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 52,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

