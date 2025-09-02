Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 112,50 EUR.
Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 114,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 111,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.465 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 23,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,617 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.
Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
