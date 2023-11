Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 68,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,9 Prozent auf 68,04 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 67,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,54 EUR. Zuletzt wechselten 50.874 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 67,53 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

