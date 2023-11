Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 68,64 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 68,64 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 67,46 EUR ein. Bei 69,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 96.461 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,73 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 60,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,53 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

