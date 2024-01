Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 74,80 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 74,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 74,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 75,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.001 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 9,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2023 bei 46,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,35 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

