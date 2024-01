Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 72,88 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 72,88 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 72,82 EUR. Bei 75,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.049 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 82,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,86 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 55,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

