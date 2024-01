Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 75,14 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 75,14 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,96 EUR aus. Bei 75,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.900 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 8,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,86 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 60,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 219,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umsetzen können.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

