Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 113,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 113,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 112,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.007 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 29,82 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,535 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,22 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 07.11.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 253,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,53 EUR je Aktie.

