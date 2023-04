Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 63,50 EUR

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 64,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 64,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.322 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 94,78 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,66 EUR an.

Am 17.03.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 203,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 187,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

