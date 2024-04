Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 87,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 87,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 87,65 EUR. Bei 88,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.707 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,29 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 36,69 Prozent wieder erreichen.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,475 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,67 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert am Dienstagnachmittag