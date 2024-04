Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 88,30 EUR abwärts.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 88,30 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,40 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.535 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 37,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,475 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,67 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert am Dienstagnachmittag