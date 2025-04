Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 100,90 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 100,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 100,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.544 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 21,41 Prozent Luft nach unten.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,624 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,48 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Am 06.05.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

