Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Nemetschek SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 103,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 103,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 102,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.145 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 125,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 21,84 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,624 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 14.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Am 06.05.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein