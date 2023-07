Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,24 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 66,24 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 66,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.061 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,71 Prozent wieder erreichen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,97 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204,63 EUR im Vergleich zu 192,20 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte Nemetschek SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

