Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag in Rot

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,28 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 65,28 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 65,28 EUR. Bei 66,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.306 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,38 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

