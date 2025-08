Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 131,70 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 131,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 132,40 EUR. Bei 131,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.875 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 134,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,18 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,612 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

