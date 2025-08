Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 131,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 131,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 131,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.297 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,612 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Juli 2025: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein

Nemetschek-Aktie nach endgültigen Quartalszahlen auf Rekordhoch

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren verdient