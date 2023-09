Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 63,88 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 63,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 64,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.314 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 49,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,66 EUR an.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nemetschek SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

