Kurs der Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

04.09.25 12:05 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 112,20 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 112,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 110,00 EUR. Bei 110,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 20.315 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,82 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,620 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
