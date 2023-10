Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 59,42 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 59,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 59,36 EUR. Bei 59,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.990 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. 26,76 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 28,00 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

