Nemetschek SE-Aktie aktuell: Nemetschek SE präsentiert sich stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 3,3 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,85 EUR. Bei 60,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 117.629 Stück.

Am 02.06.2020 00:00:00 erreichte der Anteilsschein mit 74,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,46 EUR am 19.03.2020 00:00:00.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,83 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2021 aus.

Die Nemetschek SE ist einer der führenden Anbieter Europas von Software für Architektur und Bau. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Softwarelösungen, die in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Die grafischen, analytischen und kaufmännischen Lösungen decken einen Großteil der gesamten Wertschöpfungskette am Bau ab – von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis zur Nutzung. Die Palette der Softwareprogramme reicht von CAD-Lösungen für Architekten und Ingenieure bis zur Bau-Software für die Kostenplanung, für Ausschreibung und Vergabe sowie die Bauausführung. Hinzu kommen Lösungen für Facility- und Immobilienmanagement sowie Visualisierungs-Software für Architektur und Filmindustrie. Die Produkte des Unternehmens sind bei mehr als sechs Millionen Kunden in 142 Ländern weltweit im Einsatz. Ein Expansionsfokus liegt auf Amerika und Asien.

