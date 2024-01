Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Nemetschek SE

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 73,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 73,40 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 73,00 EUR ein. Bei 73,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.144 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 10,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,86 EUR am 25.01.2023. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 56,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren