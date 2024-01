Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 73,98 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,98 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 73,00 EUR. Mit einem Wert von 73,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 44.228 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 82,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,14 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 46,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Mit einem Kursverlust von 36,66 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren