Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Bank of America-Analyst bullish für NVIDIA. Yandex trennt sich von Russlandgeschäft. Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.