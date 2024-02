Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 85,48 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,12 EUR. Bei 85,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.086 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 87,34 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,18 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 43,12 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 78,13 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 vorlegen. Am 25.03.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

