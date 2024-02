Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 85,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,0 Prozent auf 85,50 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,62 EUR. Bei 85,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 6.097 Stück.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 87,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,62 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 43,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer