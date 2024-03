Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefer

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 88,18 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 88,18 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 88,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.143 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 90,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2024). Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 51,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 41,69 Prozent wieder erreichen.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,466 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,50 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus

Februar 2024: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein