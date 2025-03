Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittwochnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 113,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 113,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 116,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 112,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 130.707 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 125,50 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 107,22 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 253,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,84 Mio. EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,54 EUR je Aktie.

