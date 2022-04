Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Aufwind

Um 16:22 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 92,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.010 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 24,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,23 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,56 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 160,10 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 187,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.04.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Am 31.03.2023 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

