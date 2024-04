Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Nemetschek SE

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 87,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 87,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,20 EUR. Zuletzt wechselten 17.372 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,11 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Abschläge von 36,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,475 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.

Nemetschek SE gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 219,67 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.05.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagmittag

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr verdient

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer