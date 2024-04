Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 88,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 88,90 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 89,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.611 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 93,22 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,86 Prozent zulegen. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,475 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 21.03.2024 vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagmittag

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr verdient

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer