Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 87,25 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 87,25 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 87,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,20 EUR. Zuletzt wechselten 1.215 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 6,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 57,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,475 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,450 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 21.03.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,67 EUR, während im Vorjahreszeitraum 203,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

