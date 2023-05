Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 67,48 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 68,10 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.261 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,54 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Gewinne von 9,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,13 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,09 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

