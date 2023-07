Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 65,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 65,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 65,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.863 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Abschläge von 35,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 204,63 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Nemetschek-Aktie schwächer: Goldman Sachs hat Kursziel für Nemetschek angehoben - Baader Bank stuft ab

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats