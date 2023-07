Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 64,42 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 64,42 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 65,92 EUR. Zuletzt wechselten 50.760 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. 16,92 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 50,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

